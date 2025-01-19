РБК: Эксперты оценили риск девальвации рубля в 2025 году

Аналитики прогнозируют умеренное ослабление рубля в 2025 года.Но несмотря на ожидаемое ослабление рубля, эксперты не видят предпосылок для его резкой девальвации, пишет издание РБК.
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