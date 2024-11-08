Бусаргин: над Саратовом был уничтожен БПЛА, часть обломков упала в промзоне

По предварительной информации, пострадавшие отсутствуют Один беспилотник был ликвидирован над Саратовом, часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем официальном телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии