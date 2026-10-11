«Это просто фокус»: почему российская солярка не станет спасением для США и Трампа Заключение так называемой дизельной сделки между Россией и США стало главной мировой новостью последних дней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ‼️🇷🇺В Москве вз...
- Контракты уже ест...
- Американский гене...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым