Генсек РФС Митрофанов заявил, что союз не шантажирует УЕФА переходом в Азию

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация не шантажирует Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) переходом в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
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