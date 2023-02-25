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  • Надежда Яблокова
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Премьер Канады объявил о расширении санкционного списка в отношении РФ, включающего санкции против Третьяка и сына Медведева

Премьер Канады объявил о расширении санкционного списка в отношении РФ, включающего санкции против Третьяка и сына Медведева

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о расширении санкционного списка в отношении РФ. В него войдут 129 российских физических лиц и 63 организации.

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