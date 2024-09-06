Для китайских бизнесменов Сбер разработал руководство по выходу на российский рынок

Для китайских бизнесменов в Сбере было разработано руководство о том, как выйти на российский рынок. Об этом в рамках работы девятого Восточного экономического форума на собственной сессии «Китайский бизнес в России: новые горизонты и преимущества локализации» рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, сообщает PRIMPRESS.