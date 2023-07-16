Помните, мы с вами обсуждали вечную дилемму развода. Или дети остаются с матерью (почти всегда), и на нее падает львиная доля нагрузки, она же обеспечивает большую часть непредвиденных расходов.
Как разводятся гнездовым способом, чтобы не травмировать детей?
Комментарии
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Irina Krasnova
Статья - бред какой-то полный ((
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13 час.
IK
Irina Krasnova
Очередной мусор !
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13 час.
Валерий Зобнин
Женщины неохотно разводились, поскольку римская правовая система благоприятствовала отцу, а не матери в случае развода. На самом деле, у римских женщин не было никаких юридических прав по отношению к ее собственным детям. Однако, если это было удобнее отцу, то дети оставались жить с матерью после развода. Чем больше мы даем детям, тем меньше они умеют и хотят.
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10 час.
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