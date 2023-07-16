Как разводятся гнездовым способом, чтобы не травмировать детей?

Валерий Зобнин

Женщины неохотно разводились, поскольку римская правовая система благоприятствовала отцу, а не матери в случае развода. На самом деле, у римских женщин не было никаких юридических прав по отношению к ее собственным детям. Однако, если это было удобнее отцу, то дети оставались жить с матерью после развода. Чем больше мы даем детям, тем меньше они умеют и хотят.