Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Какие у них у всех довольные и сытые лица ( не хрчется грубо выражаться).Алексеев: Чтобы у...
  • Konstantin Петров
    А старые города в Сибири куда девать? И кто будет заселять новые?Министр обороны Р...
  • галина
    Перед выборами и пожары затихиют.В России снижаетс...

Ударит жестко: синоптики дали новую информацию по мощному тайфуну 3-5 августа

Ударит жестко: синоптики дали новую информацию по мощному тайфуну 3-5 августа

В понедельник, 2 августа, погодные условия Приморья будет определять гребень охотского антициклона. Будет погода без существенных осадков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх