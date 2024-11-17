Белорусские синоптики заявили о существенном похолодании на неделе с 18 по 24 ноября

Погода на предстоящей неделе обещает быть ещё более капризной и неприятной.Белорусский синоптик Дмитрий Рябов назвал будущую неделю периодом продолжением противостояния между осенью и зимой, а территорию Белоруссии полем битвы атмосферных фронтов, несущих переменчивую погоду и ненастье.