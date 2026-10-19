Председатель правления Ассоциации руководителей служб информационной безопасности, академик Международной академии связи Виктор Минин рекомендовал родителям учить детей цифровой гигиене, опираясь на привычные правила поведения на улице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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