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Пятый канал

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Шанс на бюджет: для олимпиадников предлагают ввести квоты в вузах

Шанс на бюджет: для олимпиадников предлагают ввести квоты в вузах

Высшие учебные заведения страны столкнулись с серьезной проблемой. Там назревает грандиозный скандал, связанный с тем, что выпускники школ, даже сдавшие профильный ЕГЭ на максимальные 100 баллов, не могут получить бюджетное место, так как оно уже занято победителем какой-нибудь олимпиады.

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