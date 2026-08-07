Шанс на бюджет: для олимпиадников предлагают ввести квоты в вузах

Высшие учебные заведения страны столкнулись с серьезной проблемой. Там назревает грандиозный скандал, связанный с тем, что выпускники школ, даже сдавшие профильный ЕГЭ на максимальные 100 баллов, не могут получить бюджетное место, так как оно уже занято победителем какой-нибудь олимпиады.