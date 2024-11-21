«Лепесток» - коварная противопехотная мина ПФМ-1 (ПФМ-1С). Обзор

Первоначальным назначением фугасов было выведение из строя противника во время боевых действий. Но многие образцы остаются на поле боя в течение многих лет после инцидента, представляя опасность для инженеров, военных поисковиков и, конечно же, гражданского населения.
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