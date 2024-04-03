ВМЕСТЕ - легче ВСЁ
КОРОНОВИРУС - мон...ГЛАВНАЯПравила в нашем домеНаселение РоссииРАДИО для ВасРАДИО МТКомментарииБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

1 388 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Соня
    Лапшу не стоит навешивать на уши. Покидают, угу... как же. Выслали сотню мигрантов, а сотни тысяч остались и продолжа...Таджиkи покидают РФ.
  • Richard B Riddick
    Речь о первом , второе поколении, а что далее ? Встаёт вопрос о размытии одной из основных генетик ...К чему ведет гибр...

Капитализм очень похож на жестокий картель хронохирургов

Капитализм очень похож на жестокий картель хронохирургов

Капитализм очень похож на жестокий картель хронохирургов из цикла романов В. Головачёва, которые в своей Игре отрезают от метагалактического Ствола жизни целые ветви-миры, ветви-цивилизации, разрушая их до атомов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх