ММК представил лучшие социальные практики руководителям металлургических предприятий

Современные практики реализации социальных программ обсуждают на семинаре-совещании руководителей и специалистов по соцвопросам предприятий металлургической отрасли, проходящем на конференц-площадке одного из санаториев ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
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