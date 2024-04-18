Полицейские в Ставропольском крае спасли из огня пенсионерку, которая из-за давней травмы не могла передвигаться самостоятельно

Около 5 часов утра оперативный дежурный ОМВД России «Александровский», находясь на рабочем месте, заметил на экранах системы видеонаблюдения, что из окна четырехквартирного жилого дома, находящегося неподалеку от окружного отдела полиции, вырываются языки пламени.
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