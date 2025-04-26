Лавров пояснил, почему Москва не разглашает суть украинского диалога

Москва не станет раскрывать содержание переговоров с США по украинскому урегулированию, пока диалог не будет завершён, заявил глава МИД России Сергей Лавров 26 апреля в интервью с американской журналисткой Маргарет Бреннан.
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