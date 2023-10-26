За первые восемь месяцев 2023 года российский турпоток в Турцию вырос почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщил генеральный директор Coral Travel Эрджюмент Юналан на пресс-конференции в рамках награждения лучших партнеров компании премией Starway в Анталье.