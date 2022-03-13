«Аталанта» – «Дженоа». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

«Аталанта» без Алексея Миранчука принимает «Дженоа» в 29-м туре Серии А. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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