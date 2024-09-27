Лавров и глава МИД Боливии обсудили инвестиции и взаимодействие с БРИКС

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с лидером МИД Боливии Селиндой Сосой Лундой обсудили возможность взаимодействия южноамериканской страны с БРИКС и возможность реализации крупных инвестиционных проектов.
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