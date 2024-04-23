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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Жили-были

Жили-были

С мужиками у тети Кати как-то всю жизнь не ладилось. Муж ушел почти сразу после рождения дочери. С зятем получалось больше ругаться, чем дружить.

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