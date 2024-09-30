На проспекте Науки сбили беременную женщину и трех детей

Полиция проводит проверку по факту аварии Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах аварии в Калининском районе Петербурга, в которой пострадали женщина и дети, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
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