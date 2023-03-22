Круговой о лидерстве «Зенита»: «Не теряем мотивацию. Матч с «Динамо» стоил нам шанса выиграть Кубок России»

Данил Круговой считает, что у «Зенита» нет проблем с мотивацией. — Тяжело мотивировать себя, когда у команды большой отрыв по очкам от конкурентов и так происходит каждый чемпионат? — Мы не теряем мотивацию, поскольку понимаем, что все зависит только от нас.