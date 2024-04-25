«Будет нелегко отмыть репутацию»: Меладзе ждет провал после возвращения

Концертный директор рассказала о проблемах певца. Валерий Меладзе Социальные сетиВалерий Меладзе потерял место в российском шоу-бизнесе в начале 2023 года после концерта в Дубае, где он ответил на провокационные выкрики одного из зрителей.
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