9% работодателей в Самаре дарят подарки новым сотрудникам

Сотрудники крупных компаний чаще всего получают подарки в первые дни работы. Так, согласно опросу сервиса поиска высокооплачиваемой работы SuperJob, проведенному среди самарских компаний, только 9% работодателей в городе традиционно дарят подарки своим новичкам.