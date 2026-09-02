Первые дни цифрового рубля: рассказывают в РЖД, "Аэрофлоте", на "Авито"

Многие компании рассказывают в эти дни о начале использования цифрового рубля. Так, в Федеральной пассажирской компании сообщили о том, что пассажиры поездов дальнего следования теперь могут купить билеты с оплатой цифровым рублем, а в "Аэрофлоте" заявили о первой состоявшейся оплате.
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