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Первые дни цифрового рубля: рассказывают в РЖД, "Аэрофлоте", на "Авито"

Первые дни цифрового рубля: рассказывают в РЖД, "Аэрофлоте", на "Авито"

Многие компании рассказывают в эти дни о начале использования цифрового рубля. Так, в Федеральной пассажирской компании сообщили о том, что пассажиры поездов дальнего следования теперь могут купить билеты с оплатой цифровым рублем, а в "Аэрофлоте" заявили о первой состоявшейся оплате.

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