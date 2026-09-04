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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Балмер стал третьим владельцем, отстраненным от НБА в этом столетии. Он не сможет принимать никакого участия в работе организации

Стив Балмер отстранен от НБА на год из-за обхода потолка зарплат со стороны « Клипперс ». Бизнесмен стал третьим владельцем в этом столетии, получившим это наказание.

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