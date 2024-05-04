Германия — Как здоровье детей зависит от кишечной флоры отца

Микробное сообщество, населяющее желудочно–кишечный тракт, отвечает за выработку ферментов, метаболитов и других молекул, имеющих решающее значение для здоровья своего хозяина, например, помогая регулировать иммунную и эндокринную системы.
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