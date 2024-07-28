Дерек Чисора неожиданно победил Джойса

Дерек Чисора по очкам победил Джозефа Джойса, нанеся тому третье поражение в последних четырех боях. В ночь на 28 июля в Лондоне завершился вечер бокса, в главном событии которого встретились бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Дерек Чисора и экс-претендент на временный титул Джо Джойс.
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