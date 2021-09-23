Интернет-торговля выступила против предустановки в смартфоны маркетплейсов

Предложения Минцифры включить в перечень софта для предустановки на смартфоны маркетплейсы вызвали протест потребителей и бизнеса — они полагают, что критерии отбора написаны исключительно под Wildberries и угрожают конкуренции, пишет «Коммерсант».
Предложения Минцифры включить в перечень софта для предустановки на смартфоны маркетплейсы вызвали протест потребителей и бизнеса — они полагают, что критерии отбора написаны исключительно под Wildberries и угрожают конкуренции, пишет «Коммерсант».
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