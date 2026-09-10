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Закон и Порядок

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Меркель: Я навесила на Россию якорь в 2014 году

Меркель: Я навесила на Россию якорь в 2014 году

Ангела Меркель, экс-канцлер Германии, вновь стала появляться в немецких эфирах. Связано это с тем, что рейтинги ХДС/ХСС стремительно несутся вниз, а «Альтернатива для Германии» выигрывает выборы в одном регионе за другим.

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