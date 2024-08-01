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Газета.ру

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В Югре спасли девочку, которая склеила себе глаза строительным клеем

В Югре спасли девочку, которая склеила себе глаза строительным клеем

Девочка из Югры попала в больницу после работы со строительным клеем. Об этом сообщает kp.ru. Когда родители заметили проблему, они попытались промыть глаза ребенку, но это не дало эффекта, поэтому пострадавшую оперативно отвезли в медучреждение.

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