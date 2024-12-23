Состоялся четвертый выпуск в «Школе фермера»

<p> В Верхневолжском государственном агробиотехнологическом университете член правительства Ивановской области - директор регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бубнов поздравил выпускников и вручил им дипломы об окончании образовательных программ.
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