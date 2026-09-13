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Премьера пятого сезона «Суперниндзя»: изменения в ведущих и международный состав участников

6 сентября 2026 года на телеканале СТС состоится премьера пятого юбилейного сезона спортивно-развлекательного телешоу «Суперниндзя».

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