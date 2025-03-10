Жизнь святого, почитаемого христианами: день памяти Иоанна Кассиана Римлянина – чем знаменит Ольга БезродняяКаждый год 13 марта православная церковь отмечает День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, важной фигуры раннего христианства, который оставил значительный след в монашеской традиции.