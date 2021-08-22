Британский режиссёр поблагодарил Россию на кинофестивале в Одессе

Режиссёр, мультипликатор и комик думал, что он находится в России, а не на Украине.фото: wikimedia.org Британский режиссёр Терри Гиллиам оказался в эпицентре скандала, разгоревшегося после его выступления на Одесском международном кинофестивале.
Режиссёр, мультипликатор и комик думал, что он находится в России, а не на Украине.фото: wikimedia.org Британский режиссёр Терри Гиллиам оказался в эпицентре скандала, разгоревшегося после его выступления на Одесском международном кинофестивале.
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