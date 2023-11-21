Роберта Паттинсона не хотели брать в «Сумерки» из-за потрепанного внешнего вида

Американский кинорежиссер Кэтрин Хардвик раскрыла детали кастинга в фильм «Сумерки». Она рассказала, что не хотела брать британского актера Роберта Паттинсона на роль Эдварда Каллена из-за потрепанного внешнего вида.
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