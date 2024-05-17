Путину в Китае предложили пожать механическую руку: видео

Во время посещения Харбинского политехнического университета Президенту Владимиру Путину, который сейчас находится с визитом в китайском Харбине, предложили поздороваться с механической рукой, соответствующее видео опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
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