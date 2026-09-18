Васильев: Латвия пытается преувеличить свое влияние запретом Овечкину

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев расценил запрет Латвии на въезд для капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина как попытку латвийских властей преувеличить влияние своей страны, передает РИА Новости.
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