В Белгородской области на дежурство по обеспечению дорожной безопасности заступили новогодние патрули

В Губкине в преддверии новогодних праздников молодые активисты и сотрудники Госавтоинспекции городского округа организовали необычные рейды, чтобы напомнить водителям о соблюдении ПДД и обеспечить безопасность на дорогах в праздники.
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