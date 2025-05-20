Стенания кокаиновой коалиции

ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Ничего не писала, ждала "официальной" реакции на вчерашний телефонный разговор Путина и Трампа со стороны кокаиновой коалиции, которую обычно озвучивает либеральный Гардиан.
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