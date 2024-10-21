В Уфе объявлен в розыск водитель, сбивший 13-летнего велосипедиста

В Уфе продолжается расследование дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 19 октября. Тогда неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 13-летнего велосипедиста на регулируемом пешеходном переходе, когда тот переходил дорогу с улицы Кольской на улицу Российскую.