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В Уфе объявлен в розыск водитель, сбивший 13-летнего велосипедиста

В Уфе объявлен в розыск водитель, сбивший 13-летнего велосипедиста

В Уфе продолжается расследование дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 19 октября. Тогда неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 13-летнего велосипедиста на регулируемом пешеходном переходе, когда тот переходил дорогу с улицы Кольской на улицу Российскую.

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