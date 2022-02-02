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«Украина на растяжке»: только человеческий стыд спасет от «дякулобесия» — эксперт

«Украина на растяжке»: только человеческий стыд спасет от «дякулобесия» — эксперт

EADaily уже рассказывало о том, как вчера, 1 февраля, в украинской Раде парламентарии устроили сеанс одновременного признания в любви к государствам, кои направляют в Незалежную оружие, боеприпасы и амуницию.

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