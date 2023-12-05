Красноярские власти опубликовали список самых переполненных школ города

Власти Красноярска опубликовали список самых переполненных школ города. Эта информация содержится в обновлениях к постановлению администрации города о программе комплексного развития социальной инфраструктуры Красноярска до 2042 года.
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