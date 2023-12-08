«Россия принадлежит к другой цивилизации» Премьер Венгрии призвал сотрудничать с Москвой и не брать Украину в Евросоюз

Премьер Венгрии Орбан заявил о принадлежности России к другой цивилизации Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому изданию Point заявил, что Россия принадлежит к другой цивилизации, однако это не повод отказываться от сотрудничества с Москвой.
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