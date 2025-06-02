Его связывают с налетами на аэродромы. Склад с FPV-дронами в Челябинске проверили силовики

Силовики задержали арендодателей склада, где собирали контейнеры с FPV-дронами Viacheslav Ratynskyi/Reuters В Челябинске задержаны арендодатели склада, где могли собирать дроны, использованные при атаках на российские аэродромы.
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