Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Его связывают с налетами на аэродромы. Склад с FPV-дронами в Челябинске проверили силовики

Его связывают с налетами на аэродромы. Склад с FPV-дронами в Челябинске проверили силовики

Силовики задержали арендодателей склада, где собирали контейнеры с FPV-дронами Viacheslav Ratynskyi/Reuters В Челябинске задержаны арендодатели склада, где могли собирать дроны, использованные при атаках на российские аэродромы.

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