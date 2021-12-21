Россиянам назвали разницу между умеренно пьющим и алкоголиком

Нарколог Олег Стеценко назвал отличительные признаки умеренно пьющего человека и алкоголика. Стеценко объяснил, что даже редкие случаи употребления алкоголя зачастую становятся систематическими, а это в свою очередь определяет развитие алкоголизма.