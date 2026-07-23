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SPLETNIK

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"Взрыв метеорита и звезды". Марина Александрова показала фото детей и пожаловалась на их переходный возраст

"Взрыв метеорита и звезды". Марина Александрова показала фото детей и пожаловалась на их переходный возраст

43-летняя актриса Марина Александрова поделилась фото повзрослевших детей — 14-летнего сына Андрея и десятилетней дочери Екатерины и рассказала, как они с мужем переживают начавшийся переходный возраст у наследников.

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