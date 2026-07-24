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Царьград

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ЦБ России заблокировал выкуп акций "ПИК-СЗ" "Недвижимыми активами"

ЦБ России заблокировал выкуп акций "ПИК-СЗ" "Недвижимыми активами"

Центральный банк России 24 июля запретил компании "Недвижимые активы" осуществить выкуп акций у миноритариев ПАО "ПИК-СЗ".

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