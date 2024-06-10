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В Екатеринбурге суд приговорил к трем годам колонии-поселения мужчину, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z

В Екатеринбурге суд приговорил к трем годам колонии-поселения мужчину, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z

Ранее Александра Неустроева оштрафовали на семь тысяч рублей, но позже вернули дело на повторное рассмотрениеОктябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Александру Неустроеву, который оскорбил ребенка в шапке с буквой Z.

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Комментарии
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Eduard
Правильно,
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21 час.
ас
александр сальников
нет не правильно-нужно лишить гражданства и выслать на украину
Ответить
2 час.

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