В Екатеринбурге суд приговорил к трем годам колонии-поселения мужчину, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z

Ранее Александра Неустроева оштрафовали на семь тысяч рублей, но позже вернули дело на повторное рассмотрениеОктябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Александру Неустроеву, который оскорбил ребенка в шапке с буквой Z.
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