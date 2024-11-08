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Русская весна

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В Раде попросили Трампа помочь с прекращением диктатуры на Украине

В Раде попросили Трампа помочь с прекращением диктатуры на Украине

Депутат Рады Евгений Шевченко написал письмо победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу, в котором попросил его помочь в «прекращении диктатуры и беззакония» на Украине.

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Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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